وسجل قلب الدفاع هدف التعادل 1-1 أمام إسبانيول، الأحد، في الدوري لكنه أصيب بشد في أربطة ركبته اليمنى في الدقائق الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت تقارير إن بيكيه سيبتعد لمدة شهر وسيغيب عن مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في 20 فبراير، وكذلك عن مواجهة بلنسية في كأس الملك يوم الخميس، وخيتافي في الدوري يوم الأحد المقبل.

وقد يخوض الوافد الجديد يري مينا أول مباراة مع برشلونة إلى جوار صمويل أومتيتي أمام بلنسية، حيث لم يتعاف توماس فيرمالين تماما من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها الشهر الماضي.