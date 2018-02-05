ويسلط هذا التحرك الضوء على القلق بشأن تلك المنطقة الجبلية التي تنشط فيها جماعتان مسلحتان.

وقال المسؤولان لـ"رويترز" إن عملية تأمين سلسلة جبال حمرين قد تبدأ هذا الأسبوع. وتقع المنطقة بين حقول نفط كركوك وخانقين على الحدود مع إيران.

وأعلن مسؤولون عراقيون في قطاع النفط في ديسمبر عن خطط لنقل الخام من كركوك بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه في إيران.

وكان من المفترض أن يبدأ نقل النفط بالشاحنات الأسبوع الماضي. وأحجم مسؤولون بقطاع النفط عن إبداء أسباب لتأجيله سوى المسائل التقنية.

ولم يتحدث المسؤولان تفصيلا عن التهديدات المحتملة لسلسلة جبال حمرين، لكن من المعروف أن جماعتين متمردتين تنشطان هناك تتألف إحداهما من فلول تنظيم داعش، والأخرى تحمل اسم "الرايات البيضاء" وهي حديثة النشأة وغير معروفة إلى حد بعيد.

وأقر مسؤولون بالجيش العراقي بوجود جماعة الرايات البيضاء، لكنهم رفضوا التعليق بشأن العناصر التي تتألف منها أو ما يتعلق بقادتها.

وقال مسؤول كردي لرويترز: "قطعا ليس لحكومة كردستان أي علاقة بهذه المجموعة".

وجاء الاتفاق على نقل النفط الخام بالشاحنات في إطار اتفاق لتبادل النفط أعلنه البلدان في ديسمبر للسماح باستئناف تصدير النفط من كركوك.

واتفق العراق وإيران على تبادل ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج في كركوك بنفط إيراني سيُنقل إلى جنوب العراق.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ انتزعت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر.

وسيطر الأكراد على كركوك في 2014 عند تراجع الجيش العراقي أمام تقدم داعش، مما منع التنظيم من السيطرة على حقول النفط بالمنطقة.