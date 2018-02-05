وقال الجيش إن المسلحين الأكراد استهدفوا دبابة على جبل دارمك في عفرين دون وقوع خسائر في صفوف طاقمها، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبالتزامن مع هذه المعلومات، ذكرت وسائل إعلام تركية إن جنديا قتل في عفرين بقذيفة هاون أطلقها المسلحون الأكراد.

وقتل أمس الأحد جنديان تركيان وأصيب 5 آخرون بجروح خلال عمليات الجيش ضد المسلحين الأكراد في عفرين، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش التركي منذ بدء العملية إلى 16.