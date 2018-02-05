وظل المنتخب الإيطالي بدون مدرب منذ استقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي بعد تأكد غياب الفريق عن نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وسبق لدي بياجيو لاعب الوسط السابق اللعب للمنتخب الإيطالي بصورة منتظمة ما بين عامي 1998 و2002. كما سبق له اللعب لعدة أندية من بينها إنترناسيونالي وروما.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الأرجنتيني في مانشستر الإنجليزية في 23 مارس، ثم يواجه المنتخب الإنجليزي في استاد ويمبلي بلندن بعدها بأربعة أيام.