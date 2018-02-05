ومنذ ذلك الحين حتى الآن خاضت الأندية الإنجليزية العشرين (حاليا)، إذ في بداياتها كان هناك 24 فريقا، أكثر من 10000 مباراة، أي 25 موسما كرويا، يتألف الواحد منها من 380 مباراة، عدا الموسم الحالي 2017/2018، الذي يعد الموسم السادس والعشرين.

وخلال هذه المواسم، فازت بالبطولة 6 فرق فقط، وكان فريق مانشستر يونايتد الفريق الأكثر فوزا بها مسجلا 13 فوزا، مقابل 5 مرات لتشلسي و3 مرات لأرسنال ومرتان لمانشستر سيتي ومرة واحدة لكل من بلاكبيرن روفرز وليستر سيتي.

وحتى الآن شارك في المباريات العشرة آلاف 45 فريقا، بعضها هبط إلى الدرجات الدنيا ولم يصعد، وبعضها تمكن من العودة إلى درجة البريميرليغ.

يشار إلى أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تعد البطولة الأكثر مشاهدة في العالم، حيث تبث مبارياتها إلى أكثر من 212 دولة ومنطقة وتصل إلى 643 مليون منزل، بينما يقدر عدد المشاهدين عبر التلفزيون بنحو 4.7 مليار شخص.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح بعضا من الأرقام والمعلومات المميزة عن بطولة البريميرليغ بعد وصولها إلى 10000 مباراة، بينما نستعرض هنا بعض المعلومات الأخرى.

كان فريق مانشستر يونايتد أول فريق يحقق البطولة 3 مرات متتالية، ونجح في ذلك مرتين، المرة الأولى في المواسم من 1998/99 حتى 2000/01 والمرة الثانية في المواسم من 2006/07 إلى الموسم 2008/09.

ومن المعطيات الأخرى أن فريق ديربي كاونتي، الذي ينافس في بطولة الدرجة الثانية الآن، فقد حقق أقل عدد من النقاط في البطولة، إذ لم يجمع سوى 11 نقطة وذلك في موسم 2007/08.