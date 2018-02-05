وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن طائرات حربية قصفت بلدات زملكا وعربين وحزة وبيت سوى.



وتفرض قوات النظام السوري المدعومة بالطيران الروسي وفصائل مسلحة الحصار منذ سنوات على الغوطة الشرقية، وهي آخر منطقة لاتزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة قرب دمشق.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون من جراء قصف لمنطقة دمشق القديمة، التي تسيطر عليها قوات النظام وتقع قرب جيب المعارضة الذي يضم الغوطة الشرقية.

ويتصاعد القلق الدولي على مصير الغوطة الشرقية مع تكثيف القصف السوري والروسي في الشهور القليلة الماضية، كما أدى نقص الغذاء والدواء إلى حالات سوء تغذية حاد.