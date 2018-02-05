وقالت المصادر العسكرية الميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات الجيش الوطني، وبدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، سيطرت على المجمع الحكومي في مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي.

وأوضحت أن القوات الشرعية استعادت السيطرة "على المجمع الحكومي ومركز الشرطة في مدينة حيس"، إثر معارك ضارية أسفرت عن "مقتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي وأسر 13 آخرين".

وذكرت مصادر أخرى لوكالة الأنباء اليمنية أن الجيش الوطني تمكن أيضا "من قطع الطريق الذي يربط بين مديريتي حيس والجراحي"، مشيرة إلى أنه نفذ "عملية تمشيط واسعة لجيوب الميليشيات في المناطق المحررة".

وتخوض القوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي وتحت غطاء جوي، معارك على جبهة الساحل الغربي، حيث حققت انتصارات عدة، مكبدة الميليشيات الإيرانية مئات القتلى.