وكثفت طائرات روسية غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في إدلب ليلة الأحد، بعد يوم واحد من إسقاط قوات المعارضة طائرة حربية روسية وقتل قائدها.

وقالت مصادر بالدفاع المدني إن الغارات الجوية استهدفت بلدتي كفر نبل ومعصران، بالإضافة إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وإدلب، وتم الإبلاغ عن سقوط العديد من القتلى وعشرات من الجرحى مع رفع رجال الإنقاذ الأنقاض.

وفي مدينة إدلب، قال شاهد إن مبنى مؤلفا من خمسة طوابق سُوّي بالأرض، وإن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 15 شخصا قد لقوا حتفهم.

ونجح رجال "الخوذ البيضاء" في مناطق عدة منذ بدء عملها بعد اندلاع النزاع السوري في إنقاذ المئات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها غارات الطائرات السورية والروسية، بينهم أطفال ونساء.