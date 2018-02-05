واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي، كل الأراضي التي سقطت في أيدي داعش في 2014 و2015، بما في ذلك مدينة الموصل التي كانت "عاصمة لدولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم.

وقال المتحدث: "بدأت القوات الأميركية بتخفيض تواجدها نظرا لانتفاء الحاجة بعد إعلان النصر على الدواعش"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم (الأميركي) بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة".

وكان لدى الولايات المتحدة نحو 6 آلاف جندي في العراق وقت ذروة معركة الموصل في يوليو 2017، أي ما يمثل نصف قوات التحالف في البلاد.

من جانبه، رفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء في تخفيض أعداد القوات.

وقال المتحدث الكولونيل ريان ديلون: "ننوي إصدار بيان عندما تبدأ القوات في الانسحاب، (...)، استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية".