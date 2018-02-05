ويستخدم الإعلان الذي شاهده الملايين من محبي كرة القدم الأميركية أجزاء من آخر خطاب بارز لكينغ قبل اغتياله عام 1968 يتحدث فيه عن أن العظمة الحقيقية هي في خدمة الآخرين.



وفي جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم" جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات (دودج رام) وهم يساعدون الآخرين.

وتسبب عرض الإعلان في ردود فعل عنيفة على الإنترنت حتى من قبل انتهاء المباراة. وقال مستخدم لتويتر عن الإعلان "أريد أن أوجه لكمة في الوجه لإعلان دودج".

وقال شخص آخر على تويتر "أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية.. لكنني واثق تماما من أن مارتن لوثر كينغ لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام".

ونشر آخرون رسائل دعما للإعلان على صفحة الشركة على فيسبوك لكن التعليقات التي تنتقده شكلت الأغلبية.

وكتبت إحدى مستخدمات فيسبوك على صفحة الشركة على فيسبوك "لم ينظم مارتن لوثر كينغ مسيرة في سلما حتى يتسنى لكم استخدام خطابه في بيع الشاحنات".