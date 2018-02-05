وأوضحت هولندا أنها لن تقبل أيضا بتعيين سفير تركي جديد لديها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إنها "أوقفت" المحادثات مع تركيا بشأن حل المسألة.

وكان الخلاف بين الحكومتين قد بدأ بسبب قرار هولندا وقف تأشيرات الدخول لمسؤولين أتراك كانوا يسعون لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد تعديلات دستورية في استفتاء تركي في مارس.

يشار إلى أن هولندا كانت تجري في الوقت نفسه انتخابات وطنية.