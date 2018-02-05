وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها، إنه "ثمة مفاوضات تجري بهدف إنهاء العمليات العسكرية التركية".



وأكدت الخارجية الايرانية أنه "لا بد لتركيا من احترام السيادة السورية وإعادة النظر في سياساتها شمالي سوريا"



ويواصل الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر المعارض لليوم السابع عشر على التوالي، عملية عسركية تستهدف إخراج المسلحين الأكراد من منطقة عفرين.

تجدر الإشارة إلى وجود آلاف المقاتلين من المليشيات الموالية لطهران في سوريا، غير أن إيران تعتبر وجودهم شرعيا لأنه تم بموافقة الحكومة السورية.