ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن إيزنكوت قوله إن تجميد الإدارة الأميركية لمساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالقطاع.

وأضاف إيزنكوت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت الأحد أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ "خطوات ملموسة لتجنب انهيار القطاع"، مستعرضا السيناريوهات المتوقعة عقب تدهور الأوضاع في القطاع.

واعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن يكون مشروطا بحل قضية الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ الأحد، مناورات عسكرية في منطقة الجنوب بمشاركة قواته النظامية والاحتياط، وفق ما ذكرت وكالة كونا.

وقال متحدث باسم الجيش إن تمرينا واسعا بدأ لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ.