وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1334.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.2 في المئة يوم الجمعة ليسجل أكبر هبوط يومي منذ السابع منذ يسمبر 2017.

وسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر 2017.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1337 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.72 دولار للأوقية. وفي وقت سابق لامس المعدن أقل مستوى فيما يزيد عن شهر والذي سجله يوم الجمعة عند 16.50 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 3.7 بالمئة يوم الجمعة ليمنى المعدن الأصفر بأكبر خسارة يومية منذ 15 ديسمبر 2016.

وكان المعدن خسر 4.6 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو 2017.

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 988 دولار بعدما لامس أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين يوم الجمعة عند 982 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة الي 1032.20 دولار للأوقية.