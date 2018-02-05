وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت الصاروخ ودمرته في تمام الساعة 7:23 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأوضح المالكي في بيان للتحالف، أن الصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وذكر المالكي أن الصاروخ كان يستهدف مدينة خميس مشيط، وأطلق بطريقة متعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المدينة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة.

وقال إن إطلاق الصارخ يأتي في إطار تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مضيفا أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة، المتمثلة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون.