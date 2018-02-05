وأصبح نجم توتنهام هوتسبير ثاني أسرع لاعب يدخل ذلك النادي من خلال أقل عدد من المباريات في البريميرليغ بعد آلان شيررر



واحتاج كين إلى لعب 141 مباراة لتحقيق ذلك الإنجاز.



وسجل كين 14 هدفا بالرأس، 26 هدفا بالقدم اليسرى و60 هدفا بالقدم اليمنى، وهدف من ركلة حرة مباشرة.



كما أنه هدفه في مرمى ليفربول عزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلى هاري كين، وبحسب تقارير صحفية، مرشح للانتقال للعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم القادم.