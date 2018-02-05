وجاء تتويج لاعب فريق "نهضة بركان"، بجائزة أفضل لاعب وهداف الدورة بعد تمكنه من تسجيل 9 أهداف، كان آخرها الهدف الذي سجله في مباراة النهائي التي جمعت "أسود الأطلس" بالمنتخب النيجيري.

وانتهت المباراة بفوز المغرب بأربعة أهداف مقابل صفر والتتويج بلقب "أفريقيا للمحليين" لأول مرة، الأحد.

ولم يسبق لأي مهاجم أن بلغ هذا الرقم في الدورات السابقة لكأس أفريقيا للمحليين، إذ يعد الزامبي غيفن سينغولوما، هدافا لأول نسخة من البطولة في كوت ديفوار سنة 2009 بخمسة أهداف.

ويأتي في المرتبة الثانية المهاجم الجنوب إفريقي برنارد باركر بأربعة في جنوب إفريقيا سنة 2014، وهو نفس عدد أهداف التونسي أحمد العكايشي نسخة 2016 في رواندا.

ولعب الكعبي مع الراسينغ البيضاوي، وساهم فيه صعوده إلى القسم الثاني متصدرا قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا، قبل الانتقال إلى نهضة بركان وتسجيل 6 أهداف في الدوري قبل المرحلة السادسة عشرة من الدوري.

ووفقا لتقارير إعلامية، تلقى اللاعب بعض العروض من أندية خليجية، مثل فريقي النصر والشباب بالمملكة العربية السعودية، كما تلقى عرضا أيضا من نادي الزمالك المصري.