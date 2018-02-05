وأعلن الجيش التركي في بيان صباح الاثنين مقتل وإصابة 12 من المسلحين الأكراد، ليرتفع بذلك عدد القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الى 947 منذ بدء العملية.



وكان الجيش التركي أعلن مساء أمس مقتل 2 من جنوده ليرتفع عدد قتلاه في العملية الى 16 قتيلاً منذ انطلاق غصن الزيتون.

وخلال زيارة تفقدية قام بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أمس لذوي ضحايا الصواريخ التي أطلقها المسلحون الأكراد من عفرين على هاتاي وكيليس.

وقال يلدرم أن المسلحين الأكراد "يتعمدون" قتل المدنيين على حد تعببيره مشيراً إلى أن المسلحين الأكراد أطلقوا 94 صاروخاً على هاتاي وكيليس منذ بدء العملية، مما أوقع 7 قتلى و113 جريحاً في صفوف المدنيين الأتراك في الريحانية وكيليس.



