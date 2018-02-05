وأضافوا أن جنودا وأسلحة ومعدات أميركية يجري نقلها من العراق الى افغانستان.

وأفاد المتعهدون بأن عشرات الجنود الأميركيين غادروا في رحلات يومية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل قال مسؤولان عراقيان لـ"أسوشيتد برس" إن الائتلاف الذى تقوده الولايات المتحدة توصل الى اتفاق لخفض قواته في العراق لأول مرة منذ بدء الحرب على تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات.

ونقلت أسوشيتد برس عن مراسلها أنه شاهد فى القاعدة تحركات القوات بما يتوافق مع رواية المسؤولين.

وتحدث المتعهدون والمسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم، ورفضوا الكشف عن الحجم الدقيق للتخفيض.