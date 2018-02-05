وأوضح أن طوكيو بدأت بجمع تواقيع من برلمانيين لمطالبة الحكومة اليابانية بالاعتراف، ومن ثم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في طوكيو من مكتب إلى ممثلية، يليه بعد ذلك اعتراف رسمي.

وقال شعث إن اليابان تؤيد تشكيل إطار دولي جديد لإدارة العملية السلمية مع إسرائيل، بعيدا عما وصفه "الاستفراد الأميركي" بهذا الملف.

وأشار إلى أن اليابان ملتزمة بالدعم السياسي والمالي لفلسطين، وقد جددت التزامها بتمويل مشاريع المياه في قطاع غزة، وكذلك رفع نسبة مساهمتها المالية للأونروا، لتغطية العجز بعد خفض التمويل الأميركي.