وقدم المطار هذه الاحصائيات في بيان له صدر اليوم الاثنين.

وكان المطار قد استقبل 83.6 مليون مسافر عام 2016.

وقال المدير التنفيذي لمطار دبي بول غريفيث انه يتوقع أن يستقبل المطار 90.3 مليون مسافر عام 2018.

وتقدم مطار دبي الدولي على مطار هيثرو اللندني باعتباره أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة المرور الدولية في عام 2014.

وحافظ مطار دبي على هذا اللقب منذ ذلك الحين حيث تحلق نحوه 90 شركة طيران ويعد بوابة للرحلات الجوية بين الشرق والغرب.