ونقلت يونهاب عن نائب كوري جنوبي قوله إن وكالة المخابرات أبلغت نوابا إنها تتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية لتعزيز إجراءاتا لتحقق من هويات الأجانب كخطة لمكافحة الإرهاب خلال الأولمبياد.

من جانب آخر، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن مسؤولا كوريا شماليا رفيعا سيزور البلاد، الجمعة، لمدة 3 أيام، وذلك على خلفية الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في بيونغ تشانغ.

والمسؤول هو كيم يونغ نام، رئيس الجمعية الشعبية العليا، أي البرلمان الكوري الشمالي الذي يهيمن عليه الحزب الواحد، لكنه ليس أحد أفراد عائلة الزعيم كيم جونغ أون، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية أن مسؤولين سياسيين آخرين وفريق دعم من 18 شخصا سيرافقون كيم خلال زيارته.