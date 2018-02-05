وقد تمكن صلاح مؤخرا من تسجيل عدة إنجازات كبيرة، إذ أصبح حتى الآن أكثر لاعب يشترك فى الأهداف (تسجيلا وصناعة) متفوقًا على جميع لاعبي الدورى الإنجليزى من خلال تسجيل 21، وصناعة 6 لزملائه.



وسجل صلاح سجل هدفين فى تعادل توتنهام بنتيجة 2-2، جعلت "الفرعون الصغير" يتعادل مع هارى كين فى صدارة هدافى الدورى الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، قبل أن مهاجم توتنهام سجل التعادل فى الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء ليستعيد الصدارة مجددًا.



وأصبح محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 21 هدفًا أو أكثر فى الدورى الإنجليزى وذلك خلال 25 مباراة، متفوقًا على نجوم كبار مثل لويس سواريز، وفيرناندو توريس، و الفتى الذهبي مايكل أوين.





