وقالت جينر التي يبلغ عمرها 20 عاما في منشور على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي إن "طفلتها الجميلة السليمة" وصلت في أول فبراير واعتذرت لجمهورها عن إبقاء حملها سرا.



وأضافت "أعتذر عن عدم إبلاغكم أثناء كل هذه الافتراضات.. أتفهم أنكم تعودتم أن أصطحبكم في كل رحلاتي. حملي كان أمرا اخترت ألا أكشفه للناس".



وكانت كيم كارداشيان (37 عاما) الأخت غير الشقيقة لجينر وزوجها كاين وست قد أعلنا ولادة ثالث طفل لهما في 16 يناير وهي طفلة وضعتها أم بديلة.



وأعلنت كلوي كارداشيان (33 عاما) الأخت الثانية غير الشقيقة لجينر في ديسمبر أنها حامل في شهرها السادس من صديقها لاعب كرة السلة تريستان توماس.