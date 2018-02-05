والفيلم بطولة دوين جونسون وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراججيك كاسدين.



وتراجع فيلم الخيال العلمي (ميز رانر: ذا ديث كيور) من المركزالأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.2 مليون دولار.



والفيلم بطولة ديلن أوبراين وكايا سكوديلاريو وناتالي إيمانويلومن إخراج ويس بول.



وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد(وينشيستر) محققاإيرادات بلغت 9.3 مليون دولار.



والفيلم بطولة هيلين ميرين وجيسون كليرك ومن إخراج الأخوين مايكل وبيتر سبيريغ.



واحتفظ الفيلم الموسيقي (ذا جريتست شومان) بالمركز الرابعبإيرادات بلغت 9.3 مليون دولار.



والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز ومن إخراج مايكل غراسي.



وتراجع الفيلم الدرامي (هوستاليز) من المركز الثالث إلى المركزالخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة كريستيان بيل وروزاموند بايك وبين فوستر ومنإخراج سكوت كوبر.