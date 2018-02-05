ووصلت الكرة إلى هورفورد الذي سجل نقطتين لينتهي الوقت ويمنح فريقه فوزه الرابع على التوالي و39 هذا الموسم ليتصدر القسم الشرقي.



وفرط بليزرز في تقدمه بفارق 16 نقطة في نهاية الشوط الأول ليقلص صاحب الأرض الفارق إلى 73-69 قبل بداية الربع الأخير.



وواصل الفريق الزائر تقدمه لكن سيلتيكس انتزع التقدم بفارق خمس نقاط قبل دقيقة و13 ثانية من النهاية.



وسجل داميان ليلارد ثلاث نقاط قبل 7.2 ثانية من النهاية ليمنح بليزرز التقدم 96-95 قبل أن يخطف هورفورد الفوز لصاحب الأرض.



وأنهى هورفورد المباراة برصيد 22 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة.



وما زال سيلتيكس يعاني من غياب كايري ايرفينج وماركوس سمارتو ماركوس موريس بسبب الإصابة.



ووضع لوس انجليس ليكرز حدا لهزائمه خارج أرضه أمام اوكلاهوماسيتي ثاندر وتغلب عليه 108-104.



وخسر ليكرز 11 مباراة في اخر سبع سنوات في اوكلاهوما الذي تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي.



ويحتل ثاندر المركز الخامس في القسم الغربي برصيد 30 فوزا مقابل 24 هزيمة فيما يأتي ليكرز في المركز 11.



وفاز تورونتو رابتورز 101-86 على ممفيس جريزليز وتغلب اتلانتاهوكس 99-96 على نيويورك نيكس.



وانتصر ميلووكي باكس 109-94 على بروكلين نتس وتشارلوت هورنتس115-110 على فينكس صنز.