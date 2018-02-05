وتراجعت الأسواق الأخرى بعد أن شعر المستثمرون بتخوف بسبب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي أظهر تزايد الأجور بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثمانية أعوام ونصف مما أجج توقعات بحدوث تضخم.

وأدى هذا إلى ارتفاع الدولار وهو ما يسبب ضغطا على النفط بسبب تسعيره بالدولار.



وهبط برنت 75 سنتا أو1.1 في المئة إلى 67.83 دولار للبرميل عند الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.5 في المئة يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 66 سنتا إلى 64.79 دولار بعد هبوطه 0.5 في المئة في الجلسة السابقة.