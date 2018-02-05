وقالت صحيفة دون بالون الشهيرة إن العملاق الإسباني قرر قدوم "جوهرته الجديدة" في نهاية الموسم الجاري، لمساعدة الفريق الملكي على الخروج من الكبوة التي يمر بها.



وأعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، منذ عدة أشهر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضم النجم الشاب فينيسيوس جونيور صاحب الـ17 عاماً من نادي فلامنغو البرازيلي، في صفقة ضخمة للغاية قد تكون الأغلى لشاب في هذا السن، ولكن قرر اللوس بلانكوس إعارته لفريقه حتى صيف 2019، وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360".



وأوضحت "دون بالون" أن ريال مدريد "يقدر الجوهرة البرازيلية فينيسيوس جونيور وما يقدمه مع ناديه فلامنغو هذا الموسم، لذلك قرر قطع إعارته وقدومه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في الموسم المقبل، من أجل الحصول على فرصة حقيقية قد تفيد اللاعب والنادي".



وقالت إن قدوم الجوهرة البرازيلية فينيسيوس جونيور والملقب بـ"نيمار الجديد" إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم، يتوقف على المدرب الجديد للفريق الأبيض، والذي سيحل محل الفرنسي زين الدين زيدان الذي غير قادرعلى السيطرة في غرفة خلع ملابس اللوس بلانكوس.