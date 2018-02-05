وبعد فرز كل الأصوات حصل أناستاسيادس المحافظ على 56 في المئة من الأصوات مقابل 44 في المئة لستافروس مالاس الذي يدعمه اليسار.

وقال أناستاسيادس للحشود التي كانت تهلل في وسط نيقوسيا "غدا يشرق يوم جديد يتطلب الوحدة لأن هذا ضروري للمضي قدما.

"سأستمر رئيسا لكل القبارصة. الليلة لا يوجد رابح أو خاسر يوجد فقط قبرص لنا كلنا".

وقاد اناستاسيادس (71 عاما) الاقتصاد القبرصي إلى التعافي بعد تعرضه لأزمة عام 2013، بعد أيام من انتخابه لأول مرة، بسبب مواجهته انهيارا ماليا في عهد حكومة يسارية سابقة.