أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فاز الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات بعد أن أبدى الناخبون تأييدهم لما حققه من احتواء لانهيار اقتصادي في 2013 ومحاولاته للمصالحة مع القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي.
وبعد فرز كل الأصوات حصل أناستاسيادس المحافظ على 56 في المئة من الأصوات مقابل 44 في المئة لستافروس مالاس الذي يدعمه اليسار.
وقال أناستاسيادس للحشود التي كانت تهلل في وسط نيقوسيا "غدا يشرق يوم جديد يتطلب الوحدة لأن هذا ضروري للمضي قدما.
"سأستمر رئيسا لكل القبارصة. الليلة لا يوجد رابح أو خاسر يوجد فقط قبرص لنا كلنا".
وقاد اناستاسيادس (71 عاما) الاقتصاد القبرصي إلى التعافي بعد تعرضه لأزمة عام 2013، بعد أيام من انتخابه لأول مرة، بسبب مواجهته انهيارا ماليا في عهد حكومة يسارية سابقة.