وقالت شركة الطيران الأيرلندية، التي تسير رحلات بالفعل إلى المغرب، في بيان إنها ستبدأ بتشغيل مسار من عمان إلى بافوس في قبرص في مارس آذار. وفي الشتاء القادم، ستسير الشركة رحلات على 14 مسارا من عمان والعقبة.

وأضافت رايان إير، التي نقلت نحو 130 مليون مسافر العام الماضي، إنها تتوقع نقل 430 ألف مسافر سنويا من الأردن وإليه.

والغالبية العظمى من مسارات رايان إير في الاتحاد الأوروبي لكنها تسير أيضا رحلات إلى دول خارج الاتحاد ترتبط، مثل الأردن، باتفاقات "سماوات مفتوحة" مع الاتحاد تسمح بتحرير السفر الجوي من القيود.

وتضررت سوق السياحة الأردنية في 2016 حينما قتل نحو 12 شخصا، من بينهم سائحة كندية، في هجومين شنهما متشددون في مدينة الكرك بجنوب البلاد.