ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) عن مصادر في الأرصاد الجوية قولها إن حجم الثلوج التي سقطت في موسكو خلال اليومين الماضيين بلغ 38 سنتيمترا أي أكثر من الكمية المتوقعة شهريا في فصل الشتاء.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يزيد تساقط الثلوج ليصل إلى ما يقارب 15 سنتيمترا في موسكو.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 ألف حافلة شاركت في عملية تنظيف الشوارع والساحات من الثلوج كما نقلت عن مصادر طبية قولها إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة العاصفة التي أدت كذلك إلى سقوط أكثر من ألفي شجرة نتيجة تراكم الثلوج عليها وتحطيم عشرات السيارات.

وذكرت أن تراكم الثلوج تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن 150 تجمعا سكانيا في ضواحي موسكو فيما يعمل الخبراء على مدار الساعة من أجل معالجة آثار هذه العاصفة الثلجية غير المسبوقة.

وأشارت إلى أن العسكريين الروس المرابطين في ضواحي موسكو شاركوا كذلك في إزالة آثار العاصفة الثلجية.

وعلى نفس الصعيد أعلنت سلطات المطارات في موسكو إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة فوق العاصمة الروسية.

وأعلن عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين أن جميع أجهزة الدولة تعمل بلا انقطاع على معالجة الوضع وقرر جعل الدراسة في المدارس طوعية حتى انتهاء العاصفة.