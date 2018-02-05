كما تمكنت قوات الشرعية من إحكام قبضتها على عدد من القرى، في مديرية جبل حبشي غربي تعز، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأفاد مراسلنا بمقتل ستة من ميليشيات الحوثي في قصف للقوات الحكومية شمالي مدينة تعز.

وكان قد قتل عشرون من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي ميداني في مواجهات مع قوات الشرعية وغارات للتحالف العربي بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت بعد أن تصدت قوات الشرعية لهجوم موسع للمتمردين وسط مديرية المتون بالجوف.