ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المشرف على المعرض عبد الرحمن بن ناصر العاصم قوله إن اختيار هذا الشعار يأتي "امتدادا لشعار المعرض في 2017 ’الكتاب.. رؤية وتحول’ ومواكبا لمرحلة التطور والازدهار التي يشهدها القطاع الثقافي في المملكة".

وأضاف أن الشعار الجديد "يحمل بعدا ثقافيا ومعرفيا سينعكس بدوره على الفعاليات المصاحبة للمعرض".

وتقيم وزارة الثقافة والإعلام على هامش افتتاح المعرض حفل توزيع جائزة الكتاب التي تمنح سنويا في فروع الكتب الدينية والفكرية والفلسفية والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية.

كما تكرم الوزارة خلال الافتتاح خمس مبادرات قرائية "أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة، بهدف إيجاد بيئة تنافسية بين المجموعات، وتشجيع المجتمع على العطاء الثقافي والمعرفي".

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب أحد أبرز الأحداث الثقافية السنوية التي تنظمها السعودية بجانب المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) ومعرض جدة الدولي للكتاب.