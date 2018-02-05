ويقول خبراء إن خليج غينيا بات هدفا على نحو متزايد للقراصنة الذين يسرقون الشحنات ويطالبون بفدى رغم تراجع حوادث القرصنة على مستوى العالم.

وقال متحدث باسم شركة أنغلو-إيسترن، التي تدير ناقلة مارين إكسبرس وتتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، لرويترز إن الناقلة شوهدت لآخر مرة في مياه بنين عند الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش وفقد الاتصال بعد ذلك.

وقالت الشركة إن سبب فقد الاتصال غير معروف وإن عملية البحث تجري بمساعدة السلطات في نيجيريا وبنين.

كانت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج قالت على موقع تويتر إن 22 هنديا كانوا على متن السفينة.