أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت شركة لإدارة السفن ووزيرة الشؤون الخارجية الهندية إن ناقلة نفط يبلغ عدد طاقمها 22 فردا هنديا وتحمل 13500 طن من البنزين فقدت في خليج غينيا بعد فقد الاتصال بها في بنين يوم الجمعة.
ويقول خبراء إن خليج غينيا بات هدفا على نحو متزايد للقراصنة الذين يسرقون الشحنات ويطالبون بفدى رغم تراجع حوادث القرصنة على مستوى العالم.
وقال متحدث باسم شركة أنغلو-إيسترن، التي تدير ناقلة مارين إكسبرس وتتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، لرويترز إن الناقلة شوهدت لآخر مرة في مياه بنين عند الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش وفقد الاتصال بعد ذلك.
وقالت الشركة إن سبب فقد الاتصال غير معروف وإن عملية البحث تجري بمساعدة السلطات في نيجيريا وبنين.
كانت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج قالت على موقع تويتر إن 22 هنديا كانوا على متن السفينة.