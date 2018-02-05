وذكر بيان حكومي اليوم الاحد أن موظفا في شركة الكهرباء لقى حتفه اثناء اصلاح خط كهرباء شمال البانيا.

أغلقت السلطات العديد من الطرق مؤقتا بسبب المياه أو الانهيارات الطينية، كما أغلقت الموانئ مؤقتا أيضا، وأرسل مئات من قوات الجيش والشرطة إلى المناطق المهددة.

أنقذت قوات الجيش 17 شخصا كانوا يستقلون شاحنة صغيرة علقت بجوار أحد الأنهار في منطقة تيرانا، كما أجلت 17 أسرة جنوب غربي ألبانيا ومواشيهم، حسبما قالت الحكومة.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا في فيضانات في مقدونيا وكوسوفو المجاورتين.

ووصل منسوب نهر فاردار إلى ارتفاع خطير في العاصمة سكوبيه وغمرت مياه الفيضان أقبية المباني المجاورة بما في ذلك المتحف الأثري في مقدونيا.

وقال وزارة العمل في مقدونيا إن أكثر من 100 منزل غمرتها المياه في منطقة بريليب في بلدية كيسيفو غرب البلاد، وتم إجلاء 50 عائلة.

وفي كوسوفو، عانت بعض القرى في بلدية بريزرن من أضرار تسببت فيها الفيضانات، بحسب السلطات المحلية.