وسجل المغربي وليد أزارو (40) وعبدالله السعيد (77) والنيجيري جونيور أجايي (82) الأهداف.

وهو الفوز التاسع على التوالي للأهلي والسابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 54 نقطة واستعاد فارق النقاط التسع عن مطارده المباشر الإسماعيلي الفائز على ضيفه الإنتاج الحربي 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة مع المقاولون العرب ستقام الخميس المقبل، في حين تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

ووضع الزمالك حدا لنتائجه السلبية بفوز صعب على ضيفه طنطا 2-1 على ملعب القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده الى 36 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد طنطا عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.