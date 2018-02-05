وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه تطرق إلى هذا الموضوع خلال زيارته بوينوس آيرس حيث أجرى محادثات مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري.

وقال تيلرسون "بالنسبة إلى حزب الله فقد تناولنا اليوم في مناقشاتنا التي شملت كل المنطقة، كيفية ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل بالإتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال، لأننا نرى أنها مرتبطة أيضا بمنظمات تمويل الإرهاب".

وأضاف "ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله في هذا النصف من الكرة الأرضية، والذي من الواضح أنه يجمع الأموال لدعم نشاطاته الإرهابية".

وقال تيلرسون "لذا فانه أمر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه".

ووافق الوزير الأرجنتيني الذي كان يقف إلى جانب تيلرسون خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك، على ما ذكر الوزير الأميركي، وقال إن اميركا الجنوبية باتت "منطقة سلام" وإن على الجماعات الخارجية أن لا تعرضها للخطر.

وأضاف "وكما قال الوزير تيلرسون علينا أن نكثف كل تبادل ممكن، ليس فقط من خلال الحوارات بل أيضا من خلال المعلومات حول نشاطات هذه الجماعات التي تستغل الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها، وهو ما لا توافق عليه الأرجنتين بالتأكيد".

ويعتقد خبراء أميركيون أن حزب الله الذي يعمل تحت إشراف إيراني قد بنى شبكة تمويل في أميركا اللاتينية تستفيد من تهريب المخدرات لتمويل نشاطاته السياسية والعسكرية.