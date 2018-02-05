وكان ترامب وميلانيا وابنهما بارون قد وصلوا إلى منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، وفي انتظارهم مجموعة من الصحفيين بالقرب من سلم الطائرة.

ونزل ترامب أولا من سلم الطائرة ثم ربت على كتف ابنه ووقف لينتظر ميلانيا، التي نزلت من السلم وأكملت سيرها متجاهلة إياه تماما.

ووقف ترامب وحيدا ليلوح للكاميرات، في موقف يطغى عليه الإحراج.

وسبق أن احتلت علاقة ترامب وميلانيا عناوين الصحف، بسبب علاقتهما "الغريبة" التي يشوبها التوتر في كثير من الأحيان.

ومن أبرز تلك المواقف، ما حدث في إسرائيل، عندما حاول ترامب الإمساك بيد زوجته، التي صفعت يده بعيدا ورفضت الإمساك بها.

كما قامت ميلانيا، في موقف آخر، بتعديل شعرها متجاهلة يد ترامب الذي أراد الإمساك بها أثناء نزولهما من الطائرة.