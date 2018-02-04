وحسب المصدر ذاته، فإن الفرنسي صامويل أومتيتي انتظر قائد إسبانيول سيرجيو غارسيا في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد وصفه بعبارات عنصرية عقب نهاية المباراة، لتبدأ بعد ذلك مشاجرات ومشاحنات بين لاعبي الفريقين.

وبدا أومتيتي غاضباً من العبارات العنصرية التي تلقاها، الأمر الذي جعل زملاءه في برشلونة والطاقم التدريبي يتدخلون للسيطرة عليه. وما زاد التوتر بين اللاعبين هو عدم اعتذار غارسيا عن الألفاظ التي صدرت منه.

ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحقيقاً في الاتهامات التي وجهها صامويل أومتيتي لقائد إسبانيول، لاسيما وأن هناك لجنة مكافحة العنصرية والعنف، التي تهتم بمثل هذه الملفات.