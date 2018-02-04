وأعلن الجيش التركي، في بيان، مقتل 2 من جنوده وإصابة 5 آخرين بجروح خلال عملياته ضد المسلحين الأكراد في عفرين الأحد، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونقلت "سي.إن.إن. ترك" عن مصادر في الشرطة قولها إن خمسة جنود أصيبوا بجروح، أحدهم إصابته حرجة، من جراء إطلاق المسلحين الأكراد من سوريا قذائف هاون على موقع للجيش في بلدة هاصة التابعة لهتاي الحدودية مع سوريا.

ويأتي ذلك غداة مقتل سبعة جنود أتراك خلال العملية التي تشنها أنقرة على مقاتلين أكراد في شمال سوريا، بينهم خمسة سقطوا في هجوم واحد استهدف دبابة، كما أعلن الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للجيش في يوم واحد في العملية التي أطلقتها تركيا في 20 يناير الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية".

والهجوم على الدبابة الذي لم تكشف تفاصيله بعد، يعتبر الأكثر دموية في هجوم واحد على الجيش خلال العملية حتى الأن. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لخسائر الجيش التركي إلى 14 قتيلا.

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية موالية لأنقرة، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين في عملية شهدت مواجهات شرسة.