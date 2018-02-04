وسجل صلاح الهدف الأول بعد 3 دقائق من إعطاء الحكم صافرة بداية المبارة، التي جرت على أرضية ملعب أنفليد، قبل أن يعدل فيكتور وانياما النتيجة للفريق الضيف في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 91 من المباراة، سجل صلاح الهدف الثاني، وبعدها بدقيقتين منح الحكم ضربة جزاء لتوتنهام ترجمها اللاعب هاري كين لهدف ثان.

وبهذين الهدفين، بات لاعب المنتخب المصري أسرع لاعب يصل لـ21 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح من تسجيل 21 هدفا خلال 25 مبارة، متفوقا بذلك على فرناندو توريس (20 هدف في 27 مبارة).

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين أحرزوا 20 هدفا بقميص ليفربول:

1- محمد صلاح في 25 مباراة

2- فرناندو توريس في 27 مباراة

3- دانييل ستوريدج في 27 مباراة

4- روبي فاولر في 37 مباراة

5- مايكل أوين في 39 مباراة