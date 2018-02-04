وكان إسبانيول في طريقه إلى حسم دربي كتالونيا بتقدمه عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يعادل بيكيه في الدقيقة 82.

وهو التعادل الرابع لبرشلونة مقابل 21 فوزا في البطولة حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف فالنسيا الثالث (40 نقطة) الأحد أيضا.

وينافس برشلونة على 3 جبهات، إذ بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيضا، حيث سيواجه تشلسي بطل إنجلترا في 20 فبراير ذهابا و14 مارس إيابا، ونصف نهائي الكأس المحلية حيث تقدم على فالنسيا 1-صفر ذهابا.

وأقيمت المباراة وسط أمطار غزيرة حدت كثيرا من حركة الكرة، خاصة في الشوط الثاني، مما أثر على هجمات الفريقين وقلل الفرص على المرميين.

وأبقى مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لادخار جهوده للمباريات المقبلة، بعد أن شارك أساسيا في جميع مباريات فريقه في الدوري هذا الموسم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واعتمد فالفيردي على الشاب باكو الكاسير في خط هجوم الفريق، إلى جانب الأوروغوياني لويس سواريز. وشارك أيضا نجم الفريق الجديد البرازيلي كوتينيو في خط الوسط إلى جانب مواطنه باولينيو وأندريس أنييستا وسيرجيو بوسكيتس.

وكانت أولى المحاولات الخطرة لبرشلونة عبر كوتينيو بكرة من خارج المنطقة، ارتدت من العارضة في الدقيقة 23.

وبقي الوضع على حاله مع أفضلية ميدانية لبرشلونة ومحاولات خجولة لاختراق دفاع إسبانيول من دون نتيجة، وكانت أقرب المحاولات كرة من ركلة حرة نفذها سواريز علت العارضة بقليل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

ودفع فالفيردي بميسي في الشوط الثاني بدلا من الكاسير، لكن الكرة لم تساعد اللاعبين كثيرا في التمريرات بسبب مياه الأمطار على أرض الملعب، إلى أن نجح إسبانيول في افتتاح التسجيل إثر كرة مررها سيرجيو غارسيا من الجهة اليمنى وتابعها جيرارد مورينا برأسه برغم مضايقة المدافع بيكيه، فلمست يد الحارس الألماني مارك-أندريه تير-شتيغن وتابعت طريقها إلى الشباك في الدقيقة 66.

لكن بيكيه عوض سوء التغطية الدفاعية في الهدف الأول بتسجيله هدف التعادل قبل النهاية بثماني دقائق، حين تابع برأسه كرة من الجهة اليسرى مررها ميسي فلمست أيضا يد الحارس وعانقت الشباك.