وتحدث زوكربيرغ، في الرسالة التي نشرها على صفحته في فيسبوك، حول ما تحقق خلال السنوات الـ14 الماضية، وما يتطلع إليه خلال الفترة المقبلة.

وقال "إنها لحظة للتفكير في ما وصلنا إليه، من داخل غرفة النوم في جامعة هارفارد، حيث بدأ الموقع، والتطلع لجعل العالم أقرب بصورة أكبر، كما أنها لحظة للتفكير في ما نحن في الحاجة إلى القيام به على نحو أفضل".

وأضاف "في بعض الأحيان يسأل الناس عن ما تعلمته طوال مشواري مع فيسبوك، كنت أبلغ من العمر 19 عامًا حين أسست فيسبوك، كنت آنذاك لا أعرف أي شيء عن تأسيس شركة أو خدمة الإنترنت العالمية. قمت بالعديد من الأخطاء خلال كل هذه السنوات، التقنية منها والإدارية.. وضعت ثقتي في الناس الخطأ وعينت الموهوبين في المناصب الخاطئة، وأخطأت في حق آخرين.. كل هذه الأمور جعلتني على ما أنا عليه اليوم ".

وتابع زوكربيرغ "منصتنا تتواجد اليوم ليس لأننا تجنبنا الأخطاء، بل لأننا نثق في ما نفعله وفي التحديات التي سنواجهها في المستقبل ".

وأكد في ختام الرسالة أن فيسبوك ما يزال في بداية المشوار، مشددا على أن "الرحلة مستمرة لتحسين الوضع والاستمرار في القمة".