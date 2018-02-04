وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن مطلع يناير، إطلاق برنامج لترحيل نحو 38 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي غالبيتهم من أريتريا والسودان، عبر تخييرهم بين مغادرة الدولة العبرية طوعا أو سجنهم لفترة غير محددة.

وسيحصل كل مهاجر يغادر "طوعا" ضمن المهلة على تذكرة طيران و3500 دولار، وإلا قد يتعرض للتوقيف والسجن إلى أن يوافق.

وقال مسؤولون إن المذكرات الصادرة حتى الآن، اقتصرت على رجال ليست لديهم عائلات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكدت وزارة الداخلية أن القاصرين والنساء ووالدي قاصرين ليسوا معنيين بخطة الحكومة.

واشارت أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، إلى وجود 4 آلاف طفل في وضع مخالف للقانون، إلى جانب البالغين الـ 38 ألفا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "كل من يعترف به كضحية لتهريب البشر أو العبودية" سيعفى كذلك في الوقت الراهن، وقدرت أن ما بين 15 و20 ألف مهاجر معنيون بالترحيل في المدى القصير.

ولم يحدد نتانياهو الدول التي سيرحل إليها المهاجرون الأفارقة، فيما تعترف الحكومة الإسرائيلية ضمنا بأن إعادة المهاجرين إلى السودان أو أريتريا يعرض حياتهم للخطر.

وأكدت أرقام رسمية مغادرة 4012 مهاجرا في وضع غير نظامي إسرائيل في 2017، بينهم 3332 متحدرين من دول أفريقيا دون الصحراء.