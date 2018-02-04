ومنح أليكس ساندرو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف سامي خضيرة هدفين في ثلاث دقائق ليتفوق فريق مدينة تورينو بثلاثة أهداف ثم سجل ميرالم بيانيتش هدفا رابعا قبل نهاية الشوط الأول.

وسرق هيغوين الأضواء بعد ذلك بثلاثة أهداف بين الدقيقتين 63و83.

وبعد انتصاره السابع على التوالي في الدوري، تقدم يوفنتوس إلى صدارة الترتيب، ولو لساعات قليلة على الأقل، قبل أن يلعب نابولي خارج ملعبه ضد بنيفنتو في وقت لاحق اليوم. ويملك يوفنتوس 59 نقطة مقابل 57 لنابولي.

ووضع روما حدا لست مباريات بلا انتصار في الدوري، عندما هز جنكيز أندر الشباك عقب مرور 43 ثانية من البداية، بعدما استحوذ على الكرة وانطلق ليسدد في الشباك من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريق العاصمة الفوز 1-صفر على مستضيفه فيرونا المهدد بالهبوط.

هذا واكتفى ميلانو بالتعادل 1-1 خارج ملعبه مع أودينيزي بعد طرد أحد لاعبيه قبل أن يستقبل هدفا عكسيا.