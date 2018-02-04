وقال مدعي طهران، عباس جعفري دولت آبادي، لموقع ميزان إن الشخص المدان التقى تسع مرات مع عملاء أميركيين وأوروبيين لتسليم معلومات "عن العقوبات والمسائل النووية" وتلقى مبالغ مالية غير محددة في المقابل.

وأضاف "صدر الحكم على هذا الشخص بالسجن ست سنوات وإعادة الأموال ومصادرتها".

وفي ديسمبر، قال دولت عبادي إن المحكمة العليا أيدت حكما بإعدام أحمد رضا جلالي وهو أكاديمي إيراني كان يعيش في السويد أدين بتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من العلماء النوويين البارزين.

وقتل أربعة علماء على الأقل بين 2010 و2012 فيما قالت طهران إنها عمليات اغتيال تستهدف تخريب جهودها لإنتاج طاقة نووية.