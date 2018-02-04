1- انهض من فراشك: يقول الخبراء في حال مكثت في فراشك لفترة طويلة ولم تتمكن من النوم، غيّر المكان "في الحال" واذهب لقراءة كتاب ما.

2- لا تستخدم أي جهاز ذكي وأنت على الفراش: ذكر علماء أن التحديق في الضوء الأزرق المنبعث من شاشة هاتفك يمنع الدماغ من الإفراج عن هرمون الميلاتونين، الذي تفرزه الغدة الصنوبرية في المخ، الذي يساعد على النوم.

3- امنح نفسك 30 دقيقة قبل الذهاب إلى الفراش: جرّب المطالعة أو ممارسة تمارين الاسترخاء النفسي، وبعد مهلة قصيرة ستجد نفسك متعبا وأنه بات بإمكانك النوم.

4- لا تفكر في النوم: أثبتت دراسات أن التفكير في النوم "يذهب النوم"، لذلك ينصح الأخصائيون بعدم ترديد عبارة "يجب أن أنام يجب أن أنام"، على اعتبار أنها تأتي بنتائج عكسية.

5- تعوّد على النوم في وقت معين: يجب على الشخص الذي يعاني من الأرق أن يعتاد على تنظيم وقته، من خلال تحديد وقت معين للنوم والاستيقاظ.

6- جرب شيئا "غريبا": الخبراء ينصحون بالعد التنازلي من 100 إلى الصفر، على اعتبار أن "حين ستشعر بالملل، ستنام في الحين".