ونقلت صحيفة "المترو" البريطانية عن أحد المتكلمين خلال الندوة، روب سكيبا، قوله إن "ناسا تكذب علينا منذ عقود من خلال تأكيدها في كل مرة على أن الأرض بيضاوية وليست مسطحة".

وأوضح سكيبا، وهو صانع أفلام وثائقية، أن الحقيقة جاءت في الكتاب المقدس "الذي يؤكد أن الأرض مسطحة"، مضيفا "الناسا تتآمر على العالم في محاولة منها لإخفاء الحقيقة".

من جهته، كشف لاعب الكريكيت السابق، فريدي فلينتوف "أن دراسات سابقة وجدت أن جهاز الإحداثيات -جي بي إس- معدل استخباراتياً ليوهم الطيارين بأن الطائرة تحلق بشكل كروي، وهي في الحقيقة تطير بشكل دائري حول أرض مسطحة".

وأضاف "كما أن القطب الشمالي مجرد وهم.. نحن نعتقد أن الأرض محاطة بجدار جليدي عالٍ".

ودائما ما يشدد "مجتمع الأرض المسطحة"، كما تصفهم العديد من التقارير الإخبارية، على أن "هناك مؤامرة منظمة من أميركا لنشر الأكاذيب وإخفاء الحقائق".