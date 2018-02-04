وتشتبه الشرطة في "لوكا تريني" بأنه منفذ الهجوم، الذي يكتسي طابعا عنصريا.

وعثرت الشرطة على هذه المنشورات اليمينية القومية، وكذلك على مجلة عن الشباب الفاشي وصلبان سلتية، في غرفة في منزل والدته بعد تفتيشها.

وأطلق تريني النار في مدينة ماتشيراتا، بينما كانت تقله سيارة، مما أدى إلى جرح ستة أفارقة السبت، وجابت السيارة وسط المدينة لساعتين.

وصادر المحققون أجهزة الكمبيوتر التي يملكها الشاب في محاولة فهم "ارتكاب مجزرة بهدف عنصري". والشاب متهم أيضا "بحيازة سلاح بطريقة غير شرعية".

وقالت الشرطة إن تريني (28 عاما) أفرغ مشطين من مسدس نصف آلي في شوارع ماتشيراتا، المدينة التي تضم 43 ألف نسمة وغير البعيدة من البحر الأدرياتيكي.