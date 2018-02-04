وطالبت الإدارة الذاتية في بيان "دولة روسيا الاتحادية على وجه الخصوص التراجع عن موقفها الداعم لإرهاب الدولة التركية تجاه شعب عفرين بكافة مكوناته وسوريا بشكل عام"، مشددة على "أنها تتحمل مسؤولية المجازر التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية بحق المدنيين الأبرياء".

وبالتزامن مع البيان، تظاهر آلاف المواطنين في عفرين في شمال غرب سوريا، تعبيرا عن تنديدهم بالهجوم التركي الذي تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها منذ 20 يناير.

ومنذ بدء الهجوم، حمّل الأكراد روسيا المسؤولية معتبرين أنه ما كان ليحدث لولا "الضوء الأخضر" منها. وسارعت موسكو مع بدء الهجوم إلى سحب قوات لها كانت منتشرة في عفرين، ودربت سابقاً مقاتلين أكرادا.

وناشدت الإدارة الذاتية "التحالف الدولي والولايات المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التدخل الفوري لإيقاف العدوان التركي على إقليم عفرين".

ويتصدى المقاتلون الأكراد الذين أثبتوا كفاءة عسكرية كبيرة في مواجهة تنظيم داعش، للهجوم التركي، لكنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها إلى عملية كبيرة بهذا الحجم تتضمن قصفاً جوياً.

وتتواصل الاشتباكات على محاور عدة في منطقة عفرين، وتمكنت القوات التركية والفصائل الموالية لها من السيطرة على 15 قرية وبلدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر القصف والمعارك، بحسب المرصد، عن مقتل نحو 70 مدنياً، فضلاً عن أكثر من مئة مقاتل كردي ومئة آخرين من الفصائل الموالية لأنقرة.

كما قتل 14 جندياً، وفق الجيش التركي. وتنفي أنقرة استهداف المدنيين، مؤكدة أنها تستهدف مواقع المقاتلين الأكراد.

وفي اليوم الخامس عشر للعملية، تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في مدينة عفرين رافعين رايات الوحدات الكردية وصوراً لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي تعتقله تركيا منذ 1999.

كما حملوا صوراً للجرحى ولافتات بلغات مختلفة كُتب على بعضها "التهديدات التركية لا تكسر إرادة شعبنا" و"عفرين قلعة الصمود".

وحمل المتظاهرون أيضاً أغصان زيتون، إذ تشتهر مدينة عفرين ببساتينها الواسعة من الزيتون. وكانت تركيا أطلقت على عمليتها "غصن الزيتون". وهتفوا "تعيش مقاومة عفرين" و"لن نخاف منكم يا غزاة".